Et ils auraient même voyagé en classe économique !

Après un Noël passé en famille avec la reine Elizabeth II, le couple princier avait besoin d’un moment privilégié à deux. Le 31 décembre, Meghan Markle et le prince Harry se sont donc envolés en amoureux direction la Côte d’Azur pour un Nouvel An à l’accent frenchy.

Incognito près des toilettes

Mais pas n’importe comment. Le Daily Mail affirme que les tourtereaux fraîchement fiancés ont opté pour un vol de la British Airways en… classe économique. Un voyage Londres-Nice qu’ils ont fait (plus ou moins) incognito. Le journal britannique va jusqu’à préciser leurs places dans l’avion : près des toilettes.

Sécurité avant tout

L’article ajoute que la sécurité était toutefois de mise. Car on ne badine pas avec la sûreté de la famille royale. Ainsi, trois rangées leur étaient réservées et trois gardes du corps « nerveux » veillaient au grain. Arrivés à Nice avec 20 minutes d’avance, ils ont été accueillis par la police française.

Meghan Markle et le prince Harry ont ensuite passé un New Year’s Eve un tantinet plus luxueux à Monaco.