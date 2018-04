"Et si Céline Dion ne pouvait plus jamais chanter?", s'inquiètent plusieurs médias. La source de leur panique : l'autophonie dont a avoué souffrir la chanteuse.

"Elle entend sa propre voix de façon anormalement forte", explique Johanne Raby, une professeur de chant, au Journal de Montréal. "Elle entend son coeur battre très fort. (...) Elle ne peut donc pas entendre le piano et les instruments. Chanter devient donc impossible pour elle", confie la professionnelle. "C'est déconcertant et paniquant", rajoute-t-elle puisque "chanter est son métier".

A l'heure actuelle, celle qui est connue pour sa voix belle et puissante "ne peut plus chanter juste".

Apparemment, l'interprète de "My Heart Will Go On" aurait essayé plusieurs traitements pour diminuer ses symptômes avant de décider de passer par la case hôpital étant donné que ses soins ne faisaient plus effet.

Que ses fans se rassurent, l'intervention qu'elle doit subir à l'oreille devrait toutefois résoudre le problème. D'ailleurs, la chanteuse a déjà prévu une nouvelle série de concerts à Las Vegas, du 22 mai au 9 juin.