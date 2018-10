Le prince Harry et Meghan ont renoncé à leurs places VIP lors des Invictus Games à Sydney, une compétition ouverte aux blessés et invalides de guerre.





Le couple a préféré s'installer au milieu des supporters pour assister aux derniers affrontements avant la cérémonie de clôture.

Une salle comble

Le couple princier, en pleine tournée de 16 jours dans le Pacifique, a ensuite été rejoint par l'ancien footballeur David Beckham et sa femme Victoria pour assister à la rencontre entre les Etats-Unis et les Pays-Bas dans la finale de basketball en fauteuil roulant. Arborant des pins avec un coquelicot rouge, en écho à une campagne dans les pays du Commonwealth visant à soutenir les familles des soldats morts ou blessés au combat, le duc et la duchesse de Sussex ont remis la médaille d'or aux Américains devant une enceinte comble.

Le couple s'envolera de Sydney dimanche matin pour rejoindre la Nouvelle-Zélande, où il passera trois jours, avant de retourner à Londres.