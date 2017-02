La Miss France 2015 a voulu mettre un terme à cette rumeur qui prend appui sur des photos où les deux reines de beauté profitent de leur amitié.





Le succès, la victoire, la notoriété attirent l'amour des fans, la fierté et la célébrité mais aussi et surtout la convoîtise, la jalousie et la perfidie... En France par exemple, les hommes politiques doivent subir leur lot de rumeurs en tout genre et notamment sur leurs amours prétendument cachées ou leurs déviances sexuelles présumées.

Ce qui est incroyable, c'est que c'est aussi le cas pour la Miss France devenue Miss Univers, Iris Mittenaere. Ses comptes Instagram, Twitter, Facebook ont été scrutés et "analysés" d'une bien drôle de manière par des journaux américains : les nombreuses photos où l'on voit la Miss 2016 en compagnie de Camille Cerf, Miss France 2015, ont donné lieu à une rumeur qui s'est propagée comme une traînée de poudre. Les deux reines de beauté auraient une idylle : leur proximité sur ces photos ne feraient aucun doute !

Quand on sait que Sylvie Tellier, la présidente du Comité Miss France a instauré une entraide entre Miss des différentes années pour partager leurs expériences, on peut aisément comprendre que les deux jeunes femmes de même pas 25 ans prennent la pose ensemble avec plaisir et amitié, surtout que le courant est directement bien passé entre les deux belles.

Même si Iris Mittenaere n'a pas réagi, Camille Cerf s'est fendue d'un tweet pour essayer de mettre un terme à ce on-dit sans fondement.