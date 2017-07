Les réseaux sociaux rapportent gros aux célébrités, c’est bien connu. Mais combien gagnent-elles réellement en postant leur photo ou selfie avec un placement de produits caché (ou pas) à la clé ?

Ou comment, si vous possédez des millions d’abonnés (followers) se faire de l’argent (très) facilement. Les stars l’ont bien compris, tout comme les annonceurs publicitaires. Et, comme par hasard, qui retrouve-t-on en haut de ce Top 10 ? La chanteuse Selena Gomez (avec 122 millions d’abonnés, elle touche 480.000 euros par post) ou encore la bimbo Kim Kardashian qui empoche 438.000 euros grâce à ses 100 millions d’abonnés. Cristiano Ronaldo - premier sportif de ce classement - clôture le podium avec plus de 350.000 euros par post suite à ses 104 millions de followers.

Une carrière sur Instagram





"Instagram est maintenant un outil marketing incroyablement efficace pour des marques et il est fascinant de voir comment les célébrités et des prescripteurs peuvent monétiser leurs comptes de manière si effective, peut-on lire sur le site de Hopper HQ. Avec environ 700 millions d’utilisateurs mensuels actifs à travers le monde, il offre une richesse de clients potentiels pour les marques qui ont le budget pour exploiter l’influence des gens dans nos listes et une chance pour les people de faire une véritable carrière d’Instagrammeur."

Le top 10 du salaire des stars sur Instagram

Selena Gomez : 122 millions (M) d’abonnés - $550.000 soit 480.000 €

Kim Kardashian : 100 M d’abonnés - 438.000 €

Cristiano Ronaldo : 104 M d’abonnés - 350.000€

Kylie Jenner : 95 M d’abonnés - 350.000€

Kendall Jenner : 81.7 M d’abonnés - 324.000€

Khloe Kardashian : 68 M d’abonnés - 219.000€

Kourtney Kardashian : 57.8 M d’abonnés - 219.000€

Cara Delevingne : 40.4 M d’abonnés - 131.000€

Gigi Hadid : 34.7 M d’abonnés - 105.000 €

Lebron James : 30.7 M d’abonnés - 105.000 €