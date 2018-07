Dans son émission Red Table Talk, l’épouse de Will Smith a déclaré ceci. "Quand j’étais jeune, je pense que j’étais accro au sexe. Je pensais que tous mes problèmes pouvaient se résoudre avec ça."





Jada Pinkett Smith avait déjà évoqué ce sujet en parlant de masturbation dans une émission précédente. Elle avait révélé qu’à 21 ans, elle utilisait des sex toys jusqu’à cinq fois par jour pour se donner des orgasmes. Mais ce n’est pas tout, elle est aussi accro à l’alcool et au sport. "Je me souviens d’avoir été seule un soir à la maison et d’avoir bu trois bouteilles de vin. C’est quand j’ai ouvert la troisième que j’ai réalisé que j’avais un problème. J’ai 46 ans et je dois faire attention. Aujourd’hui, je me connais. Je sais que je peux rapidement développer une addiction pour certaines choses. Ce qui est grave, ce n’est pas le fait de consommer de l’alcool ou de faire l’amour. Ce qui est grave, c’est si on le fait de manière excessive. Il faut se demander pourquoi on tombe dans l’excès."