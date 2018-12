Jade Hallyday, 14 ans, a posté sur Instagram un message rempli d'amour qu'elle adresse directement à son père décédé il y a un an.

"Papa, tu nous as quittés il y a un an, je me dis que tu es toujours avec nous mais sous une autre forme/ Je voulais te dire que j'ai tellement de chance d'avoir un papa extraordinaire que toi. Tu peux être fier de maman et Joy, elles sont courageuses. Je t'aime si fort. On pense à toi à chaque semaine de notre vie", a-t-elle écrit en légende de plusieurs photos de famille.

Jade s'était déjà exprimée il y a quelques semaines sur le réseau social, affichant publiquement son soutien à sa mère, qui fait l'objet de nombreuses attaques de la part de son entourage. Ecrite en anglais, la légende s'adresse directement au chanteur : "Mon cher papa, ta lumière est en nous, ta force et ton courage nous portent pour toujours. Maman, Joy et moi t'aimons et tu nous manques tellement tous les jours. Parce que l'amour est plus fort que tous les mensonges."