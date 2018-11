A l'approche du triste premier anniversaire de la mort de Johnny Hallyday, sa fille Jade Hallyday a publié sur Instagram une photo afin d'y exprimer tout son amour pour son père. Ecrite en anglais, la légende s'adresse directement au chanteur : "Mon cher papa, ta lumière est en nous, ta force et ton courage nous portent pour toujours. Maman, Joy et moi t'aimons et tu nous manques tellement tous les jours. Parce que l'amour est plus fort que tous les mensonges."

La photo montre Laeticia, Joy et Jade de dos marchant dans le désert de Joshua Tree en Californie. L'ado, qui habite Los Angeles avec sa mère et sa sœur, apporte clairement son soutien à sa maman qui fait l'objet en ce moment de nombreuses attaques de la part de David Hallyday notamment.

Le cliché a été posté au lendemain de l'interview de celui-ci, diffusée sur TF1, et dans laquelle il revient une fois de plus sur l’impossibilité à voir son père dans les derniers moments de sa vie.