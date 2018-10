A peu près au même moment, sa mère, Laeticia, abordait sur RTL la relation entre ses filles, Jade et Joy, et David et Laura. "Les filles n'ont plus de nouvelles depuis décembre. Jade et Joy sont en manque de leur frère et soeur. Il faut arrêter cette guerre. S'ils ne le font pas pour moi qu'ils le fassent pour leur père. Mes filles connaissent un deuxième abandon avec David et Laura."





© afp







Si le clan Hallyday était apparu uni lors de l'enterrement de Johnny, les choses se sont rapidement dégradées à l'annonce du testament, lorsque Laura et David ont appris qu'ils étaient déshérités au profit de Laeticia et leurs petites soeurs.