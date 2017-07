Jamel ne fait décidément jamais rien comme tout le monde. Dans les moments sombres, il trouve toujours le moyen de placer un bon mot ou de partir dans un délire pour détendre l’atmosphère. Et au festival du rire de Marra­kech, il livre des considérations politiques et se lance dans une jolie déclaration d’amour à toute sa famille.

"Mes parents, mes frères, ma sœur et ma femme sont ici, auprès de moi, a-t-il avoué au magazine Gala. Ils sont le sel de ma vie, mon moteur, et me rappellent que rien n’est grave quand parfois c’est fatigant, lourd à porter et que je me sens submergé. Ma famille m’apporte de la légèreté et me rappelle mes origines aussi."

Avant d’ajouter un petit couplet, tout aussi élégant et touchant, destiné uniquement à son épouse, Mélissa Theuriau. "Quand j’ai rencontré ma femme, j’ai arrêté de travailler pendant plusieurs années afin d’être avec elle et de vivre le moment présent. Quand j’ai eu mon premier enfant, pareil. Pour moi, seul le présent compte. Je la joue comme si tout pouvait s’arrêter demain."

La classe. Voilà qui nous change des déclarations tapageuses de personnalités mononeurones ou de starlettes déshabillées dont les valeurs s’arrêtent à l’argent.