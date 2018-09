Munkey Diaries".

Munkey Diaries. Un titre étrange pour un journal intime. Mais Jane Birkin y tenait énormément, Munkey n’étant autre qu’un singe en peluche qui l’a accompagnée toute sa vie. "Il a dormi à mes côtés, il a partagé ma vie avec John, Serge, Jacques, il a été le témoin de toutes les joies et toutes les tristesses", écrit-elle dans son livre à paraître le 3 octobre, et dont L’Obs a publié quelques extraits.

À 71 ans, l’ex-fan des sixties, petite baby doll, n’a rien perdu de son franc-parler. Ni de sa bonne humeur. Notamment lorsqu’elle évoque le seul homme qu’elle ait épousé, John Barry. "J’adore John, c’est pour ça que je trouve si difficile de lui dire qu’il est marié à une obsédée sexuelle. […] Comme j’aimerais ne plus penser au sexe, mais j’ai seulement 20 ans et je l’ai seulement fait pendant deux ans, dont une année pendant laquelle j’étais enceinte et où il ne voulait pas me toucher, je ne l’ai fait qu’avec John et je parie qu’il a été comme moi avant, mais il a pu se débarrasser de tout ça avec Ulla, ce qui est une gifle pour moi parce qu’elle était si évidemment sexy et pleine de tentations."

Plus loin, elle explique avoir eu envie de "vivre à trois" avec Serge Gainsbourg et Jacques Doillon. À propos de Serge Gainsbourg, elle évoque ce qu’elle n’aimait pas chez lui : "L’alcool est mon cauchemar. Ça le transforme en quelqu’un de si différent et effrayant. Et parfois il dit que maintenant qu’il a la gloire, l’argent, la célébrité, la seule chose qu’il ne connaît pas est de tuer."

Et ce n’est pas tout. À son sujet, elle écrit, le 14 août 1973 : "L’événement de l’année ! Serge a pris un bain !. Le premier en trois mois, son dernier remonte au 13 mai ! Je ne peux pas dire qu’il y soit entré volontairement ni sans résistance, mais il l’a pris." Quelques années plus tard, elle a changé de point de vue : "Serge était la personne la plus impeccable que j’aie jamais connue. Il se lavait par petits bouts, en discrétion, grâce à un bidet, il ne transpirait pas, je ne lui ai jamais connu la moindre odeur, écrit-elle. Quand je lui ai demandé comment il faisait, il me répondait : Je suis un pur esprit !"

