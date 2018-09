À 80 ans, Jane Fonda respire la grande forme. Et incarne toujours le glamour. "Je suis contente de mon look pour mon âge, mais j’ai fait de la chirurgie esthétique", confie-t-elle dans un documentaire produit par HBO. Et elle le regrette. "Je déteste le fait d’avoir eu besoin de me modifier physiquement pour me sentir bien. J’aurais préféré ne pas être comme ça. J’aime les visages des personnes âgées. J’aurais aimé être plus courageuse. Mais je suis ce que je suis."