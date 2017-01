Après l’heureux événement de Janet Jackson -enceinte pour la première fois à 50 ans- le 3 janvier dernier (Michael Brandon et né avec son mari Wissam Al Mana, un chef d’entreprise Qatari et musulman pratiquant), de nombreuses naissances sont attendues pour 2017 sur la planète people.

À commencer par Marion Cotillard (avec Guillaume Canet) qui s’apprête à donner un petit frère ou une petite sœur à Marcel, Léa Seydoux qui doit accoucher au mois de février et Irina Shayk -avec Bradley Cooper- qui s’apprête à accueillir leur tout premier bambin. Du côté de la Belgique, Selah Sue attend aussi un bébé, une belle victoire pour la chanteuse qui lutte depuis longtemps contre la dépression. Et notre ancienne championne de tennis Justine Henin attend son deuxième enfant.

Manu Payet va également devenir papa, Léa Salamé attend son premier enfant, Zooey Deschanel vient de révéler être enceinte, Tori Spelling s’apprête à pouponner pour la cinquième fois, Amanda Seyfried a révélé sa grossesse, comme Camilla Luddington, Amélie Mauresmo, Katherine Heigl, Jenny Garth ou encore Clémence Poesy.

Parmi les futurs parents, on retrouve également l’animatrice et ancienne Miss France, Sophie Thalmann, et son mari jockey Christophe Soumillon (qui attendent leur troisième enfant); Nathalie Portman et son mari Benjamin Millepied qui vont accueillir leur deuxième enfant et enfin Mel Gibson qui, lui, connaît bien la paternité puisqu’il s’apprête à devenir papa pour la neuvième fois ! Il s’agit toutefois de la première grossesse de son épouse, Rosalind Ross.