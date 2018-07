Le rappeur est copieusement moqué sur les réseaux sociaux.





Pour une raison obscure, une ancienne photo de vacances de Jay-Z datant de 2016 vient de refaire surface. On y voit le rappeur et producteur faire du jet-ski, et visiblement, il n'était pas très à l'aise, bien loin de sa classe habituelle. Ni une, ni deux, les réseaux sociaux ont détourné la photo de la scène à gogo. Pour le meilleur et pour le rire, un nouveau mème est né.