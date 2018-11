Il y a quarante ans jour pour jour, le 17 novembre 1978, deux ans après le succès d’Oxygène, Jean-Michel Jarre publiait Équinoxe, son quatrième album et pour beaucoup son chef-d’œuvre. Huit pistes sans titre - quatre par face puisqu’on vit encore à l’ère du vinyle -, 39 minutes et une pochette à l’allure intrigante avec sa horde de personnage fixant on ne sait quoi. Il en vendra plus de 10 millions d’exemplaires.

(...)