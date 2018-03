L'acteur de 73 ans s'est exprimé sur la mort de Johnny Hallyday.

"J’ai rencontré Johnny Hallyday il y a plusieurs années" , nous confie Jean-Pierre Castaldi, de passage à Wavre pour La Boite à Cancan. "Son état de santé s’est dégradé il y a une vingtaine d’années. Ses producteurs étaient très inquiets car cela influençait beaucoup la machine à cash. Ils avaient peur que Johnny ne puisse monter sur scène, assurer le spectacle et donc, faire rentrer de l’argent. Johnny retournait beaucoup aux États-Unis. Pas pour y passer des vacances mais pour que son médecin le remette sur pied. Par exemple, on lui changeait complètement son sang pour qu’il retrouve la forme, revienne en France et assure à nouveau ses concerts. Johnny Hallyday était devenu une machine à fric, du moins pour ses producteurs. Lors de ses derniers spectacles, deux personnes que je connais particulièrement qui ont côtoyé le chanteur dans sa loge se sont posé de réelles questions. À savoir si oui ou non il arriverait jusqu’au bout."