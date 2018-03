Elle enflamme Instagram ces jours-ci avec une photo qui montre toute sa jeune beauté !





Elle a 20 ans, elle est belle comme le jour et a les outils pour le montrer ! Sur son compte Instagram, Jenaye Noah, la fille de Yannick Noah et d'Heather Stewart (qui fut mannequin également) publie des photos d'elle qui font réagir ses followers. Et montre qu'elle a tout pour réussir dans la profession... Ce week-end, c'est une Jenaye portant uniquement un pull alanguie sur un lit ou un sofa que l'on a pu admirer, une photographie d'un photographe new-yorkais, Riccardo Vimercati.

La jeune femme, qui a grandi entre la France et les Etats-Unis s'est installée à New York et file le parfait amour avec un sportif, le handballeur Luc Abalo. Elle est sous contrat avec l'agence Elite et Storm et est de plus en plus bookée par les créateurs et des séances photos : son naturel, ses longs cheveux bouclés et son corps de liane attirent le monde de la mode !