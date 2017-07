"C’est non sans une certaine émotion que je vous annonce que Jenifer et moi, après seize années, avons choisi de séparer nos routes", a écrit son manager, Franck Véron, sur sa page Facebook officielle.

"Nous garderons le souvenir d’un long et beau parcours, des moments fous comme des épreuves, des tranches de vie qui n’appartiennent qu’à nous et une affection profonde qui nous lie à jamais. L’un comme l’autre avons besoin de nouvelles aventures et de nouveaux challenges." Une annonce qui arrive au moment où les soupçons sur la fin de carrière de la chanteuse pointent de plus en plus le bout de leur nez et qui font suite, aussi, au tragique accident de la route - qui avait coûté la vie à une personne - que les deux compères ont subi récemment et qui avait mis en péril toute la tournée de l’interprète de Ma révolution. "C’est mon camarade Thierry Saïd (qui s’est déjà occupé de M.Pokora notamment, NdlR) qui prend la suite et à qui je confie les prochains défis et envies de ma petite sœur. Je leur souhaite tout le meilleur pour leur nouvelle collaboration."