"Tout avait été romancé".

Entre Jenifer et Jean-Pascal, le couple phare de la toute première saison de la Star Academy, c’était du pipeau. "Je me sentais dépassée, parce que j’avais flirté avec lui, et que je n’assumais plus trop dès le lendemain, a confié la chanteuse à Télé 7 Jours, 15 ans après leur idylle et avec qui elle n’a pas gardé contact.

"Je l’aimais bien, pas plus. Tout avait été romancé. Ce sont des trucs assez futiles, finalement. Je pense avoir bien vécu l’expérience. Je n’ai jamais vu de psy, peut-être que j’aurais dû !"