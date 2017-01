Malgré ses airs de gentille fille, la chanteuse n'est pas du genre à se laisser faire.

"Quand j’étais plus jeune, je jouais à la bagarre, confie la chanteuse Jenifer qui se trouve "potable sans plus" dans les colonnes de Nouvelles questions de femme. Vers 15 ou 16 ans, j’ai eu les cloisons complètement broyées, il a fallu que je me les fasse reconstruire. J’ai une cicatrice que je cache avec du maquillage. Je trouve que j’ai un visage asymétrique, que mes yeux tombent, que mes oreilles sont trop longues, que j’ai les jambes trop courtes… Je n’aime pas non plus mes dents, elles sont mignonnes mais j’aurais aimé de belles dents blanches, à l’américaine."

En décembre dernier, l’artiste de 34 ans révélait aussi au magazine Flair : "Si je pouvais avoir les options plus grandes, cul rebondi et seins pulpeux, ce serait l’idéal !"