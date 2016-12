Et ils ne s'en cachent pas...

Les rumeurs misaient sur un couple Taylor Swift/Drake, puis un selfie sulfureux entre le chanteur et J-Lo a provoqué d'autres soupçons. Cette fois, plus de doute possible. Chacun, sur son compte Twitter, a officialisé avec la même photo romantique.

Officiellement, ce rapprochement était purement professionnel. Les deux stars ont donc passé beaucoup de temps ensemble pour leur collaboration musicale. "Il est obsédé par Jen. Il n'arrêtait pas de lui faire des compliments, des câlins et de la dévorer du regard" a expliqué un proche au site Hollywood Life. Drake aurait d'ailleurs annulé son concert prévu le 31 décembre pour passer la Saint-Sylvestre en compagnie de Jennifer Lopez.

Une nouvelle romance qui ne semble pas trop plaire à Rihanna qui, selon la presse people britannique, s'est directement désabonnée du compte Instagram de J-Lo.