Après presque cinq ans de mariage, Jesse Williams et Aryn Drake-Lee se séparent.

Ensemble depuis 2007, ils s'étaient mariés en septembre 2012 à Los Angeles et ont deux enfants: Sadie (3 ans) et Maceo (1 an). A l'époque de leur rencontre, Jesse Williams était professeur dans un lycée de New York. Plus tard, il deviendra le séduisant Jackson Avery dans la série "Grey's Anatomy". Selon le site américain TMZ, l'acteur de 35 ans et son épouse Aryn Drake-Lee ont décidé de divorcer à l'amiable. Pas encore d'informations sur la cause de cette séparation.