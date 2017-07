De manière assez rigolote sur Instagram, Jessica Alba a annoncé qu’elle était enceinte de son troisième enfant.

Déjà maman de deux filles (Honor, 9 ans, et Haven, 5 ans), l’actrice de 36 ans a expliqué qu’avec son mari Cash Warren, ils allaient être "dépassés en nombre". Et pour cause ! Dans une courte vidéo, en utilisant les hashtags "bébé à bord" et "c’est reparti", la comédienne filme ses enfants avec des chiffres géants 1 et 2. C’est donc Jessica Alba qui porte le numéro 3.