La star a surpris toute la planète people puisqu'elle a fait appel à une mère porteuse et n'est donc jamais tombée enceinte, selon des informations de Page Six. L'actrice et son époux, Gian Luca Passi de Preposulo, sont les heureux parents d'une petite Giulietta, aujourd'hui âgée de quatre mois.

Si l'information n'a pas été confirmée par les principaux intéressés, le couple a été aperçu dans les rues de l'Upper East Side, à New York, avec un landau.