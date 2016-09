Jim Carrey poursuivi pour avoir fourni les drogues qui ont tué son ex-petite amie

People

L'acteur vedette Jim Carrey a été poursuivi lundi aux Etats-Unis par le mari de son ex-petite amie Cathriona White, qui l'accuse d'avoir fourni illégalement des drogues ayant permis à son épouse de se suicider il y a un an.

La plainte déposée au tribunal supérieur de Los Angeles par Mark Burton soutient que la star canado-américaine a "utilisé son immense richesse et célébrité pour obtenir illégalement et distribuer des substances illégales et parfois mortelles".

Selon ce texte, consulté par l'AFP, l'acteur de "Fous d'Irène" (2000) ou "The Truman Show" (1998) a obtenu de manière illicite et sous un faux nom, Arthur King, des médicaments hautement addictifs nécessitant une ordonnance et les a fournis à "sa petite amie âgée de 30 ans (...) tout en sachant qu'elle était "sujette à la dépression et avait précédemment tenté de mettre fin à ses jours".

"Le résultat était prévisible: Mlle White a fait une overdose de ces médicaments autour du 24 septembre 2015 et en est morte", poursuit la plainte qui déclare aussi que le comédien de 54 ans a ensuite "pris des mesures pour dissimuler son implication et sa culpabilité dans ce décès tragique".

Selon la plainte, Cathriona White est décédée d'un mélange d'Ambien (un puissant somnifère), Propranolol (un bêta-bloquant prescrit contre l'anxiété), et une "dose massive de Percocet", un puissant anti-douleur opiacé, la drogue dont est mort le chanteur Prince, également par surdose.

Au moment du décès de Mme White, la presse américaine spécialisée dans la vie des célébrités avait affirmé qu'elle entretenait avec Jim Carrey une relation tumultueuse.

Ce dernier s'était alors dit "choqué et profondément attristé par le décès de (sa) douce Cathriona". Cathriona White avait laissé un message pouvant être interprété comme un sombre au revoir sur Twitter le 24 septembre 2015, peu avant sa mort: "Je me déconnecte de Twitter, j'espère avoir été une lumière pour mes proches et ceux que j'aime".

Les avocat et porte-parole de Jim Carrey n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de l'AFP dans l'immédiat. Mark Burton demande des dommages et intérêts "exemplaires" ainsi qu'un procès.