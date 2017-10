Le magazine Voici révélait que Johnny Hallyday était au plus mal.

Le chanteur serait "affaibli par la maladie" et, "handicapé par une douleur à la jambe", il ne quitterait "pratiquement plus sa demeure de Marnes-la-Coquette" (en région parisienne) où il "lutterait à l’abri des regards". Une situation qui bouleverserait et inquiéterait fortement son épouse Laeticia. Toujours selon Voici , Johnny aurait enregistré son prochain album de façon express à Los Angeles, en raison de la dégradation de son état.

Face à ces rumeurs, le chanteur a réagi à sa façon sur Twitter. Il a posté une photo de lui conduisant une voiture sur le chemin du travail. Johnny y apparaît au volant de sa décapotable et précise en commentaire: "Studio studio et studio. A bientôt les amis".

Plutôt rassurant, donc...