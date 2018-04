On n’a pas fini d’entendre parler de la succession de Johnny. Et chaque jour ou presque apporte son lot de déclarations plus sulfureuses les unes que les autres. Et ses révélations. C’était encore le cas ce vendredi.

Il y a tout d’abord eu la reprise du procès en référé devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en France. En l’absence des membres des différents clans Hallyday, ce sont les avocats qui ont tenu le crachoir. Une audience sous haute tension. Les protagonistes se sont pris le bec à propos du nom à donner à l’épouse du chanteur. Elle veut se faire appeler Læticia Hallyday, les parties adverses s’en tiennent à Læticia Boudou. Le trust chargé de gérer le patrimoine de Johnny au seul profit de cette dernière a aussi été au cœur de débats très techniques.

En revanche, les échanges concernant l’album posthume du Taulier ont retenu l’attention. Laura Smet et David Hallyday revendiquent un droit de regard sur ce disque. Pour l’avocate de ce dernier, "cet album est loin d’être achevé. Ce qui a été posé, c’est la voix de Johnny Hallyday sur 10 titres. L’album s’est arrêté avant le mixage." "Or, dit-elle, l’étape du mixage permet de dire si cet album sera rock ou blues. C’est au mixage d’un album que la couleur finale d’un album sera posée."

Au nom de Warner, le conseil de la maison de disques a donné des détails sur ce fameux album. "On a treize chansons enregistrées du 22 au 28 août 2017, elles ont été sélectionnées par Johnny Hallyday, elles sont mises en forme par ses ingénieurs du son. Ces chansons ont enthousiasmé Johnny." Il en a validé dix au total. L’album est-il pour autant terminé ? "Non, répond l’avocat. Johnny Hallyday souhaitait quelques petits ajouts comme des cordes et des violons."

Au terme de l’audience, le tribunal de Nanterre a annoncé qu’il rendra son verdict le 13 avril, à 15 heures. On saura alors qui de Læticia ou des enfants naturels du chanteur aura eu gain de cause, tant sur le gel des avoirs du rocker que sur le droit de regard sur son disque posthume.

À moins que… À moins qu’un nouveau protagoniste ne vienne jouer les trouble-fête. Après le clan Læticia et le clan Laura et David, un troisième clan, belge cette fois, va rentrer dans la danse et sérieusement compliquer la donne.

On savait déjà qu’entre 1997 et 2014, Johnny avait écrit six testaments. Le dernier date du mois de juillet 2014. Il n’était pas connu de Laura et David et c’est celui sur lequel se base Læticia pour revendiquer ses droits.

Mais voici qu’un septième document sort de nulle part. Un testament de plus ! Ces dernières volontés dictées par Johnny après le mois de juillet 2014 ne désignent pas comme héritier un ou des membres de sa famille mais un élevage. Un élevage implanté en Belgique désigné comme héritier unique.

Il faut savoir que des années durant, le chanteur venait en Belgique acheter ses chiens. Des bergers allemands. D’impressionnants molosses auxquels il vouait une immense affection. C’était dans les années 80-90. Johnny n’a manifestement jamais oublié tout le bonheur que ceux-ci lui ont apporté, et il aurait tenu à ce que l’élevage en question puisse perpétuer ses activités.

S’il est difficile à l’heure actuelle de déterminer de quel élevage il s’agit et qui en est le propriétaire - tout juste sait-on qu’il est situé en Wallonie -, une chose est par contre certaine : le règlement de la succession du Taulier s’apprête à devenir un casse-tête d’une complexité extrême. Les avocats vont avoir un mal de chien pour démêler cet imbroglio.