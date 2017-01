Ils sont nombreux les Corses célèbres ! en voici quelques-uns qui s'en réclament où non mais dont la personnalité bien trempée montre une proximité avec cette île de beauté mais aussi de caractère.









Jenifer Yaël Dadouche Bartoli dite Jenifer est née d'une maman corse. Si elle a vu le jour à Nice, son coeur est tout à la Corse et elle le clame ! La chanteuse est originaire de Palneca du côté de sa famille maternelle, dont est également originaire Marion Bartoli !

Laetitia Casta

Elle porte sa liberté en bandoulière cette célèbre Corse, fille d'une mère normande et d'un père corse. Si elle a été élevée en Normandie, c'est sur une plage de l'île de beauté, à Lumio, qu'elle a été repérée à l'âge de 15 ans : sa beauté naturelle lumineuse lui a valu un parcours hors-normes. Le top model possède une maison en Corse où elle se réfugie dès qu'elle le peut avec ses 3 enfants.

Alizée

La jeune chanteuse est née à Ajaccio en 1984, elle a passé toute son enfance en Corse avant de la quitter pour aller voler dans les airs du show-business. Désormais mariée à Grégoire Lyonnet (en Corse) elle est retournée habiter sur son île, où elle adore nager, quel que soit le temps !

Tino Rossi

Il a chanté "O Corse, île d'amour" pour rendre hommage à son île. Né à Ajaccio, l'homme qui a fait rêver nos grands-mères n'a jamais oublié la garrigue et le paysage corse même si sa voix d'ange n'a jamais connu les aspérités de son île !

François et Philippe Léotard

Nés dans une famille de sept enfants, ils ont été élevés à Grasse par une une mère corse et un père ancien monarchiste passionné de littérature française. Ils ont chacun exprimé cette alchimie à leur manière : dans la politique grande gueule pour François, dans la littérature pour Philippe, écorché vif à la voix de rocaille.

Charles Pasqua

Il est le petit-fils d'un berger corse originaire de Casevechje, une petite commune de 50 habitants.

Bénabar

Il s'appelle en réalité Bruno Nicolini. Sa mère italienne est libraire et son père corse est régisseur pour le cinéma. Même si lui a grandi à Saintry-sur-Seine en Essonne, il a le sang corse, comme le prouve la guéguerre musclée qui l'oppose depuis des années à Benjamin Biolay.

Marie-Claude Pietragalla

La danseuse étoile qui fait désormais partie du jury de Danse avec les Stars a un papa corse, elle y passait toutes ses vacances à Calvi. Elle adore cette île comme elle le confiait à Paris-Match : "J’ai toujours besoin de ses odeurs, de ses couleurs, de ses paysages. C’est toujours ici que je me ressource. J’ai un lien viscéral avec cette île. Je peux renvoyer l’image d’une femme indomptée et insoumise. Mais je crois que cette part de Corse qui est en moi et qui me donne un caractère bien trempé est surtout éprise de liberté."

Daniel Ceccaldi

D'origine corse, sa famille vient d'Evisa, un petit village non loin de Porto où tout le monde ou presque s'appelle Ceccaldi !

Napoléon

Jamais l'enfant d'Ajaccio, qui multiplia les projets urbains pour sa ville au détriment de ­Bastia, n'oublia son île. Mais son nom continue à opposer les Corses les uns aux autres, entre ceux qui crient au génie et les autres qui ne voient que la férocité du petit grand homme...

Dominique Colonna

Depuis sa retraite de sportif, il est propriétaire d'un bar à Corte et s'est reconverti dans l'hôtellerie et la restauration dans la vallée de La Restonica avec l'auberge de la Restonica.