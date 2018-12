Une faute de frappe dans un titre d'un journal new-yorkais a provoqué un moment plutôt gênant. Si en français, la phrase ne semble vouloir rien dire, l'effet est tout autre dans la langue de Shakespeare.





Le titre original était "Julia Roberts finds life and her holes get better with age". Le "H" placé à la place du "R" (pour roles) donnant maintenant le mot "holes" (trous) a en tout cas provoqué un raz-de-marée de moqueries sur les réseaux sociaux.





Ne voulant pas en rajouter une couche, le Post-Journal a simplement publié un petit erratum dans son édition du 10 décembre.