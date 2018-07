Certaines personnes "sentent" qu'elles ont trouvé leur âme soeur et suivent donc leur instinct. C'est le cas de Justin Bieber qui a publié une très belle déclaration d'amour à Hailey Baldwin sur son compte Instagram. "Je comptais attendre un peu avant de l'annoncer mais puisque tout le monde en parle... Hailey, je suis tellement amoureux de toi. Je veux m'engager à passer ma vie à apprendre à connaître chaque partie de toi, à t'aimer. Je promets de mener notre famille avec honneur et intégrité et à laisser Jésus nous guider dans tout ce que nous ferons et toutes les décisions que nous prendrons. Mon coeur est complètement et entièrement le tien et je te ferai toujours passer en premier. Tu es l'amour de ma vie et je ne voudrais la passer avec personne d'autre que toi. Tu me rends tellement meilleur et nous nous complétons tellement bien. C'est marrant parce que maintenant tout semble avoir du sens. La chose dont je suis le plus fier, c'est de voir mon petit frère et ma petite soeur assister à un mariage stable et chercher à avoir la même chose. (...)"

"Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant de bonheur mais je remercie Dieu de m'avoir donné une personne aussi incroyable avec qui partager ma vie. Aucun mot ne peut exprimer ma gratitude ", a tweeté la jeune femme.

Pour sa part, Pete Davidson expliquait que "les mots ne pouvaient pas exprimer à quel point Ariana est un trésor".

"La vie est trop courte pour critiquer quelque chose d'aussi beau que l'amour" , tweetait Ariana Grande prouvant qu'elle se fichait royalement de l'avis de ses détracteurs.





Le coeur a-t-il ses raisons que la raison ignore?

"Chacun a ses propres raisons de vouloir s'engager très vite" , nous explique la psychologue Emanuela Garau. "Si quelqu'un a envie de se marier au bout de quelques semaines, c'est peut-être lié à un désir d'avancer rapidement ensemble, de construire très vite un projet. Si un autre veut prendre son temps avant de se marier, cela peut être dû à une peur de l'engagement. Les motifs de chacun se retrouvent dans leur histoire personnelle et familiale, mais également dans le contexte sociétal dans lequel ils ont grandi."

Sur les réseaux sociaux, les stars ont été abondamment critiquées. Pourtant, comme le rappelle, Emanuela Garau, "il n'y a pas de durée idéale après laquelle s'engager, tout dépend du couple. Certains couples peuvent être ensemble pendant plusieurs années avant de se marier puis se séparer. D'autres peuvent se mettre ensemble très vite et aller très bien. L'inverse est possible aussi. La dynamique du couple est évidemment très importante."





Quels sont les dangers?

Malgré tout, il y a certains risques à vouloir s'engager trop tôt. "Le danger est qu'on ne prenne pas le temps de découvrir l'autre. Il faut en effet prendre le temps de discuter, de s'accorder sur les valeurs propres à chacun et les valeurs qu'ils voudront transmettre à leurs enfants s'ils en veulent. Il y a des discussions qu'il faut absolument avoir avant de s'engager afin de voir si le couple a une vision commune des choses."

Ecouter son coeur n'est pas une mauvaise chose mais la décision doit donc être mûrement réfléchie.









___





Et si Scooter Braun était au centre de ces mariages rapides?

Les mauvaises langues sur internet n'hésitent pas à accuser le manager de Justin Bieber et d'Ariana Grande, Scooter Braun, d'avoir eu l'idée d'annoncer leur mariage précipité afin de leur offrir un coup de pub.

Quand un internaute a tweeté "le diable bosse dur mais Scooter Braun bosse encore plus dur", Ariana Grande n'a pas pu se retenir de lui répondre dans un tweet supprimé depuis. "Réalises-tu que nous sommes des êtres humains? Scooter est une personne merveilleuse qui s'occupe de notre santé et de notre bien-être. L'amour est là. Les problèmes arrivent. J'espère que cela va t'arriver, tu le mérites".

Voilà qui a le mérite de remettre les pendules à l'heure !