On l’a connu presque enfant et le voilà presque marié ! Justin Bieber et Hailey Baldwin ont confirmé leurs fiançailles, après mille bisbrouilles.

"Hailey et Justin sont dépassés par l’organisation du mariage. Ils ont envie de profiter du moment présent ensemble, ils adorent le fait d’être fiancés, et ils ne se précipitent pas. Ils parlent d’organiser la cérémonie au Canada, mais rien n’est encore définitif", a confié une source proche du couple.

Le mariage devrait avoir lieu en 2019. "Je pense que ça ne m’affecte pas vraiment. J’ai appris à faire de mon mieux pour ignorer la négativité en ce moment afin de profiter au maximum de cette période de ma vie", a confié le jeune mannequin.