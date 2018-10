Pour l'instant, l'information n'a encore été confirmée par aucune des parties. Début septembre, le chanteur pop canadien et la mannequin avaient été aperçus devant le bureau des certificats de mariage à New York. Le magazine People avait alors annoncé que les deux célébrités s'étaient officiellement dit "oui". Quelques jours plus tard, le top model avait tweeté qu'elle n'était "pas encore mariée". De quoi nous faire tourner en bourrique.

Aujourd'hui,déclare que Justin Bieber, 24 ans, et Hailey Baldwin, 21 ans, se seraient bien mariés lors de leur visite à New York, mais sans contrat de mariage. N'ayant pas eu le temps d'en rédiger un assez rapidement, les deux tourtereaux auraient opté pour un mariage sans contrat au préalable. Sauf que le patrimoine du chanteur s'élève à 250 millions de dollars. Un contrat de mariage permet, en effet, de régler les rapports économiques et financiers entre les époux en cas de divorce. Mais ne jouons pas les oiseaux de mauvaise augure.

Le couple se serait plutôt tourné vers un "postnup", un contrat de mariage rédigé après l'union, toujours selon les infos de. Une cérémonie serait toujours prévue avec les amis et les familles des deux stars. Il ne reste donc plus qu'à attendre qu'un invité ait la langue bien pendue et dévoile tous les détails.