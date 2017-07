Le chanteur de pop canadien Justin Bieber a accidentellement légèrement blessé un photographe à Los Angeles avec son véhicule, a indiqué jeudi la police locale.

Le Canadien de 23 ans a heurté un piéton de 57 ans, qui a été hospitalisé pour des blessures non mortelles, vers 21H24 (04H24 GMT) mercredi soir, a précisé à l'AFP Chris Coulter, officier de la police de Beverly Hills, ajoutant que le jeune homme avait été "coopératif et a été laissé en liberté".

Aucun procès-verbal n'a été rédigé sur le lieu de l'incident, qui intervient quelques jours après l'annulation surprise de la fin de la tournée mondiale du chanteur à cause d'un "imprévu".

Il a souvent fait parler de lui ces dernières années en raison de diverses frasques. Il a notamment été poursuivi pour avoir participé à une course de voitures illégale à Miami, et pour avoir lancé des oeufs sur la maison de son voisin.

Les autorités chinoises ont fait savoir la semaine dernière qu'il ne pourrait pas se produire en Chine dans le cadre de sa tournée, pour causes de "problèmes de comportement".

Sa carrière a été relancée grâce à l'énorme succès de son album "Purpose" sorti fin 2015, dont a notamment été extrait le titre "Sorry". Il a donné plus de 150 concerts au cours des 18 mois de sa tournée de promotion, et vient d'annuler les quinze dernières dates prévues en Amérique du Nord et en Asie.