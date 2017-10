Dans une publication postée le 20 octobre sur Instagram, le chanteur déclare sa flamme sur ces quelques mots : "Aujourd'hui est un jour spécial pour moi, parce qu'il y a 5 ans, ce même-jour, je devenais l'homme le plus chanceux du monde quand j'ai échangé mes vœux avec ma meilleure amie. Cette chanson était notre première danse".

En illustration de son amour, l'interprète de Cry me a river n'a pas hésité à pousser la chansonnette. Et plus précisément, la chanson sur laquelle ils ont dansé pour la première fois. Et parce qu'une bonne musique vaut mieux qu'un long discours, Justin Timberlake conclut sur ces mots : "Ecoute cette mélodie parce que mon amour est à l'intérieur, caché...'

Un hommage personnel qui en ferait fondre plus d'une.