Des Bretzels au marché traditionnel

Un temps lourd et quelques gouttes sur le marché traditionnel d'Heidelberg, charmante ville typique du Bade-Wurtemberg, ausud-ouest de l'Allemagne. Ce n'est pas cela qui allait empêcher le couple princier britannique de faire honneur à leurs hôtes. Le couple a été invité à fabriquer des bretzels et des sucres d'orge pour leurs enfants, George et Charlotte. Ce qui a donné lieu à pas mal de fous-rires de la princesse, le prince William semblant peu habile en ce qui concerne le tour de main pour fabriquer un bretzel parfait !

Pour l'occasion, la duchesse portait une robe en dentelle jaune tournesol signée de la désormais bien connue créatrice Jenny Packham.

© Reporters © Reporters © Reporters





De l'aviron sur le Neckar

L'après-midi s'est passé sur l'eau dans la ville d'Heidelberg qui est jumelée avec Cambridge, cité universitaire et O combien symbolique, Duc et Duchesse de Cambridge obligent !

La princesse Kate et le prince William ont en effet été invités à participer à une course d'aviron sur le fleuve Neckar qui opposait l'équipe de Cambridge à l'équipe de Heidelberg. Pour l'occasion, Kate portait une tenue on ne peut plus casual : jean gris slim et T-shirt rayé bleu et blanc Hugo Boss. Au nom du fair-play, tout s'est terminé avec des pintes de bière !

© Reporters © Reporters © Reporters © AFP







Dans un dancing berlinois à Berlin

En fin de journée, retour à Berlin, à Mitte précisément où se niche le célèbre Clärchens Ballhaus, un dancing datant de 1913, situé en ex-RDA qui continue à faire danser Berlinois et touristes dans sa magnifique salle de bal, pleine de miroirs et de lustres. La réception a accueilli quelque 150 invités, artistes et célébrités locales représentant "la hype et la création artistique berlinoises", selon la presse.

Pour lo'ccasion, Kate Middleton a rendu hommage à cette avant-garde allemande en choisissant de porter une robe en soie d'un vert profond imprimée d'oiseaux exotiques en noir et blanc signée Markus Lupfer, créateur allemand. Un choix chic-issime qu'elle portait avec une paire de sandales Prada. Radieuse, Kate n'a pas boudé son plaisir de visiter cet endroit hors du temps, rempli d'artistes. Le prince William et sa belle ne cessaient de s'échanger des regards amoureux !