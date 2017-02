Bientôt le déménagement de la campagne à la grande ville, des aménagements s'imposent...

Dès l'automne prochain, Le duc et la duchesse de Cambridge s'installeront avec leurs enfants à Londres. Terminé donc le quotidien calme de la campagne d'Anmer. George grandit et va entrer à l'école maternelle. D'autant que ses parents doivent se consacrer pleinement à leurs activités royales. Déménagement prévu cet été vers Kensington Palace, dans l'appartement 1A qu'ils occupaient de temps à autre lors de leur visite dans la capitale, mais avant quelques aménagements s'imposent...

Très soucieux du bien-être et de l'intimité de leurs enfants, Kate et William ont opté pour un gigantesque mur autour de la propriété. Pas de maçon à l'horizon, mais bien des jardiniers. Car l'installation est écologique. En forme de L, il s'agit d'une haie d'ifs de 250 mètres.

Située au coeur des jardins de Kensington, ouverts au public, la belle demeure du 17e était celle où vivait la princesse Diana, exposée quotidiennement aux regards des gens. Ce que le duc et la duchesse de Cambridge veulent éviter pour des raisons « d'intimité et de sécurité », a confié une source proche du couple au magazine Hello. George (3 ans) et Charlotte (20 mois) pourront ainsi y gambader en toute insouciance et Harry et Meghan y roucouler paisiblement puisque le frère cadet de William est installé dans un cottage de la propriété. Le coût du projet ? Plus de 23 000 euros... financés par la subvention de soutien au souverain.