Tout est parti d'une petite blague en Pologne...

La planète people veille et ne manque pas une occasion de spéculer sur une troisième grossesse de Kate Middleton. Mais toujours rien... Alors pour quand le numéro trois ? Les parents de George (4 ans) et Charlotte (2 ans) n'ont jamais caché leur désir d'avoir une grande famille. Mais l'association Having Kids n'est pas d'accord...

Et dire que tout a démarré d'une petite blague. Lors de leur récent voyage en Pologne, le duc et la duchesse de Cambridge ont reçu un doudou spécial qui calme les nouveaux-nés. Kate a alors lancé à William : "Il va juste falloir que nous fassions d'autres bébés." Une petite touche d'humour qui n'a visiblement pas fait rire l'association américaine qui milite pour le contrôle des naissances.

Dans une lettre ouverte, les dirigeants de Having Kids ont exprimé leur requête envers le couple princier : "Notre organisation, Having Kids, promeut un modèle de famille durable et centré sur l'enfant (…). De nombreuses études montrent que les figures publiques servent de modèles sur des sujets tels que la famille. Bien sûr, nous savons que le prince George et que la princesse Charlotte sont sûrs d'avoir des vies merveilleuses, protégées des privations de la pauvreté, de la menace climatique et environnementale. On ne peut pas en dire autant du futur de tous les autres enfants. Having Kids encourage les familles plus petites, qui travaillent pour fournir un départ juste dans la vie de tous les enfants."