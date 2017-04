Pas de crampes aux mollets pour la Duchesse, mais peut-être aux zygomatiques à force de sourire non-stop.

Le prince William, le prince Harry et Kate Middleton ont assisté ce 23 avril au marathon de Londres. Ils étaient présents dans le cadre de la campagne Heads Together, association qu'ils soutiennent mise à l'honneur lors de cette édition 2017 du marathon londonien.

Le couple a donné le départ de la course et a ensuite soutenu avec beaucoup de ferveur les 50 000 coureurs.

Kate n'a pas hésité à serrer des mains et s'est prêté volontiers au jeu du selfie avec les coureurs et les coureuses. Sa soeur Pippa, grande joggeuse et future mariée, n'était malheureusement de la partie.

Toujours dans le cadre de la campagne Heads Together, le trio royal apparaissait quelques jours plus tôt, dans une vidéo. Beaucoup moins exaltés, ils y échangeaient leurs expériences de vie douloureuses - dont bien sûr la mort de Diana - afin de sensibiliser l'opinion publique au tabou qui entoure les problèmes de santé mentale (lire ici).