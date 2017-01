Tout va bien pour la princesse Kate : elle est toujours aussi populaire auprès de ses sujets et fait chavirer les coeurs à travers le monde. Ses relations avec toute la famille Windsor sont au beau fixe et ses enfants sont plein de santé et d'énergie.

Que demander de plus ? Un troisième enfant ! La jeune femme et son époux, le prince William n'ont jamais fait mystère de leur envie d'avoir trois enfants, à l'image de la mère de Kate, Carole Middleton. 2017, année de tous les changements pour le couple ? En tous les cas, leur vie va changer, puisqu'il vont quitter leur demeure d'Amner Hall dans le Norfolk pour regagner la capitale anglaise dans les appartements du numéro 1A de Kensington Palace.

Le somptueux bâtiment avait été rénové à grand frais pendant un an et demi après le mariage des deux amoureux. Point positif : leurs bureaux seront situés dans les appartement 8 et 9 de Kensington Palace !

George, qui va avoir quatre ans en juillet prochain, ira alors à l'école maternelle que son père a fréquenté lorsqu'il était enfant.

Le couple aura aussi fort à faire cette année puisqu'ils vont venir prêter main-forte à la reine Elisabeth II, qui, à 90 ans, a décidé de doucement passer la main. Leurs engagements officiels vont aller grandissant mais cela ne devrait pas entamer le sourire à toute épreuve de Kate.