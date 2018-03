Les Britanniques adorent parier sur les prénoms des enfants de la "Firm". Voici ceux qui sont cités le plus souvent concernant le troisième enfant de Kate et William.





Ce jeudi 22 mars, devrait marquer la dernière sortie officielle de la duchesse de Cambridge. Son huitième mois de grossesse atteint, elle va pouvoir prendre davantage de repos. Elle a en effet droit à 11 semaines de "congé" avant son accouchement, ce qu'elle n'a pas jugé bon de prendre puisque le bébé est attendu pour mi-avril.

Cependant le troisième enfant du couple pourrait pointer le bout de son nez avant terme d'après les dires du prince William. En effet, celui-ci, alors qu'il discutait avec Ringo Starr le 20 mars dernier après la cérémonie d'annoblissement, aurait glissé au chanteur que sa femme pouvait accoucher "d'une minute à l'autre", a cru savoir le magazine People.

© Reporters



En tous les cas, la jeune femme avait l'air encore alerte et à l'aise à la Copper Box à Londres où elle assistait avec son mari à un match de basket-ball en fauteuil roulant lors d'un événement appelé SportsAid. Elle a, comme à son habitude discuté avec tout le monde tandis que le prince William s'asseyait dans un des fauteuils roulants pour essayer de marquer un panier. Sous le regard moqueur de Kate... Mission accomplie pourtant !

Quels prénoms ?

Les paris vont bon train comme à chaque naissance dans la famille royale. Après George que l'on voyait bien en tant que petite fille s'appeler Elizabeth; et Charlotte qu'on imaginait répondre au doux nom de Alice, les Anglais auront-ils tout bon ? Pour l'heure, ce sont les prénoms Mary (surtout) et (à nouveau) Alice qui ont la cote, suivi de Victoria si c'est une fille et Arthur ou Henry si c'est un garçon. Henry ? comme le fère de William, Harry dont c'est le nom de baptême.