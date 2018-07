Une cérémonie privée et courte suivie d'un thé chez les Cambridge : le baptême de Louis, au contraire de celui de ses frère et soeur, s'est fait dans la plus grande intimité. Les photos montrent une famille rayonnante.





Le prince Louis, troisième enfant du prince William et de son épouse Kate, a été baptisé lundi lors d'une cérémonie privée au palais Saint James à Londres, en l'absence de la reine Elisabeth II, a indiqué le palais de Kensington. La souveraine, âgée de 92 ans, et son mari le prince Philip, 97 ans, avaient assisté aux baptêmes du prince George et de la princesse Charlotte, les frère et soeur du prince Louis, cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique.

Leur absence à la cérémonie lundi ne serait pas liée à des problèmes de santé: ils étaient sur le chemin du retour à Londres après avoir séjourné à Sandrigham, une propriété de la reine dans le Norfolk (est de l'Angleterre).

En famille

L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef spirituel de l'Église anglicane, a dirigé l'office, auquel ont assisté des membres de la famille royale et des amis proches des parents.

Etaient notamment présents le prince Charles, grand-père du bébé, et sa femme Camilla; le prince Harry, oncle de Louis, et sa femme Meghan, ainsi que la famille de Kate Middleton, épouse du prince William et mère du prince Louis.

L'archevêque de Canterbury a baptisé le prince Louis, en déposant sur son front de l'eau bénite du Jourdain. "Un grand privilège" autant qu'un événement "éprouvant pour les nerfs", a-t-il déclaré. Les noms des six parrains et marraines, des amis ou membres de la famille des parents, ont été annoncés avant la cérémonie, qui a débuté vers 17H00 (HB) et duré une quarantaine de minutes.

Le 7e arrière-petit-enfant de la Reine

La chapelle du palais Saint James, construite au XVIe siècle, avait déjà accueilli le baptême du prince George, aîné de Louis, en 2013. La soeur de Louis, la princesse Charlotte, avait, elle, été baptisée en 2015 à l'église Saint Mary Magdalene, à Sandringham, dans l'est de l'Angleterre.

Louis est né le 23 avril au St Mary's Hospital de Londres. Sa naissance avait été attendue pendant des jours par les fans de la famille royale, qui avaient campé devant l'établissement.

Il est le cinquième dans l'ordre de succession au trône britannique, après son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William, et ses frère et soeur, George et Charlotte. Il est aussi le septième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II.