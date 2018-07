Il y a deux jours, son père, Thomas Markle, accordait encore une interview au Mail On Sunday où il n'hésitait pas à dire que ce serait "plus facile pour Meghan" s'il mourrait. Des propos chocs qui ont été abondamment relayés, tout comme les critiques presque journalières de sa demi-soeur, Samantha Grant. On imagine sans peine l'embarras que peut ressentir Meghan lors de telles déclarations sont publiées dans la presse plutôt que prononcées en privé. Heureusement, elle peut compter sur une alliée de taille en la personne de Kate Middleton !





Bien que très occupée, sa belle-soeur a toujours du temps à lui accorder. Selon Vanity Fair, la Duchesse de Cambridge serait un pilier pour celle de Sussex. "Les deux femmes entretiennent une amitié solide. Kate Middleton est une source de réconfort pour Meghan. Kate sait bien ce que Meghan traverse puisque sa famille a également fait les gros titres des tabloïds. Elle fait de gros efforts pour être gentille avec Meghan et avoir un oeil sur elle", peut-on lire dans le magazine. Même si Kate est très occupée avec ses trois enfants, elle prendrait le temps d'inviter Meghan à boire le thé chaque semaine à Kensington Palace. "Parfois Meghan vient avec Harry, parfois elle vient seule", poursuit la source.





Contrairement à ce qu'ont avancé plusieurs médias, les deux Duchesses ne sont donc absolument pas en froid.