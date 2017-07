Elle a fait sensation dans une robe de cocktail ivoire au décolleté audacieux.

Le duc et la duchesse de Cambridge sont arrivés ce lundi en milieu d'après-midi à Varsovie en Pologne. Après plusieurs visites et une attention particulière des médias sur les enfants, George et Charlotte se sont éclipsés avec la nounou pour laisser leurs parents se rendre à la grande garden party en l'honneur de l'anniversaire de la reine Elizabeth II.

Kate a, pour l'occasion, troqué sa tenue blanche Alexander McQueen de la journée pour une robe cocktail ivoire au décolleté audacieux. Un bel hommage à son pays hôte puisque la styliste n'est autre que Gosia Baczynska, une créatrice polonaise très en vogue. Surnommée "la tsarina de la mode polonaise", elle est réputée pour sa modernité et faisait d'ailleurs partie des 600 convives de la soirée.

Aujourd'hui, Kate et William poursuivent leur visite en Pologne à Gdansk avant de rejoindre l'Allemagne.

© Montage avec Reporters