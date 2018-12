Deux apparitions très remarquées en une journée.





La duchesse de Cambridge avait un programme chargé ce mardi 4 décembre. Elle a encore fait parler son sens du style avec deux tenues en parfaite adéquation avec son emploi du temps.

Un look de Noël au top

Durant la journée, Kate Middleton et le prince William avaient organisé une réception de Noël pour honorer les familles de soldats de la Royal Air Force à Kensington Palace. L'occasion pour la Duchesse d'arborer une jupe tartan du plus bel effet. La pièce rouge et noire signée Emilia Wickstead était pile dans le thème. Le motif, très tendance cette année, était mis en valeur par un pull noir plus sobre.

© REPORTERS

© REPORTERS

Le retour de la Lover's Knot

Le soir, Kate s'est rendue à Buckingham Palace avec le reste de la famille royale pour assister à une réception avec le corps diplomatique. Elle s'est encore coiffée de la célèbre Lover's Knot, une tiare jadis portée par Lady Diana. Sa longue robe munie de cristaux et de perles était féerique.

© REPORTERS