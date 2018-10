Lors d'un banquet en compagnie du roi et de la reine des Pays-Bas, la duchesse a porté une tiare que l'on avait déjà vue quelque part…





Si tous les yeux sont rivés du côté de l'Australie et des îles Fidji depuis que Meghan et Harry y ont posé pied, le reste de la famille royale britannique aussi est occupé. Maxima et Willem-Alexander des Pays-Bas étaient en visite du côté de Buckingham Palace ce 23 octobre. L'occasion pour Kate Middleton de briller.

"Lover's Knot"

La duchesse de Cambridge était coiffée d'une tiare sublime à la signification particulière. Vieille de plus de 100 ans et surnommée "Lover's Knot" (Le Noeud de l'Amoureux), elle a aussi été portée par Elizabeth II et par sa belle-mère, une certaine Diana Spencer. En 1981, Lady Di l'aurait reçue en cadeau de mariage à l'occasion de ses noces, rappelle E! Online. Un beau clin d'oeil qui prouve, si besoin est, à quel point Kate fait partie intégrante de la famille royale britannique.