La duchesse de Cambridge a été aperçue radieuse aux côtés de la Reine Elizabeth II, à Balmoral.





Kate Middleton est en congé. Depuis le mois de juin et après le baptême de son dernier né le petit Louis, elle bénéficie d'un congé de maternité qui va se poursuivre jusqu'à l'automne. Comme l'affirme Duncan Larcombe, un auteur spécialisé dans la famille royale britannique, "c'est une tradition pour les mères de la famille royale de prendre un congé de maternité de six mois, les rendant indisponibles pour leurs engagements officiels".

Il lui arrive bien sûr de prendre part à des événements relatifs à la famille. Et c'est ainsi qu'on a pu l'apercevoir aux côtés de la Reine Elizabeth II dans une voiture se rendant au service religieux de la Crathie Church le 26 août dernier. Le couple princier et ses trois enfants étaient en effet venus passer le week-end avec la reine dans son château de Balmoral. Kate était superbe et à nouveau tout sourires.

Elle est apparue en effet amincie et bronzée dans une robe manteau pied de poule gansée de noir signée Catherine Walker et portant un bibi noir qui faisait encore ressortir son teint. Elle reprendra le chemin de ses obligations officielles en automne.

© REPORTERS



Le lundi 9 juillet, elle avait célébré le baptême de Louis, tenant tout du long son bébé dans les bras lors d'une cérémonie très privée. C'était sa dernière apparition officielle. Mais on la reverra très certainement le 6 septembre prochain : cette fois, elle ne devrait pas manquer la rentrée des classes de son aîné, le prince George.