Nouveau look pour la Duchesse de Cambridge qui a rencontré, entre autres, Kim Clijsters et Dominique Thiem.

C'est bien connu, Kate Middleton adore le tennis... et les sportifs. Et elle ne raterait pas la moindre occasion (si ce n'était lorsqu'elle était enceinte jusqu'au cou) de se rendre au Grand Chelem de Wimbledon. En même temps, elle est désormais marraine du All England Lawn Tennis & Croquet Club. La reine Elizabeth II lui a laissé cette fonction pour alléger son emploi du temps, mais sans doute aussi parce qu'elle lui correspond vraiment. C'est donc l'épouse du prince William qui remettra les coupes à l'issue du tournoi, une tâche que sa belle grand-mère déléguait à son cousin le duc Edward de Kent.

Lors de la première journée de tournoi, Kate a ébloui tout Wimbledon avec sa nouvelle coupe de cheveux (quelques centimètres de moins) et sa robe blanche à gros pois noirs Dolce & Gabbana, assortie à un sac blanc signé Victoria Beckham. Si elle n'a pas manqué le premier match de son compatriote Andy Murray remporté contre Alexander Bublik, elle a pris le temps de discuter avec les ramasseurs de balles, le staff du tournoi, les équipes médicales et de sécurité. La Duchesse de Cambridge a également rencontré la légendaire Martina Navratilova, notre championne belge Kim Clijsters, Agnieszka Radwańska et le joueur autrichien Dominic Thiem avec qui elle a beaucoup ri, le regard plein d'étoiles.