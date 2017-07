La duchesse de Cambridge est apparue plus rayonnante que jamais dans une longue robe rouge façon gypsy signée Alexander McQueen.

© AFP / Reporters

Mais hier en fin d'après-midi, elle a fait monter la température en arrivant à la garden-party en l'honneur de l'anniversaire de la reine Elizabeth II à l'ambassade de Grande-Bretagne. Pour une fois, la jeune femme avait laissé tomber les tailleurs et les robes à manches. Arrivée au bras du prince William, costumé de bleu (un classique du vestiaire masculin en ce moment), Kate portait une robe longue rouge façon gypsy qui laissait apparaître ses épaules, une tendance qui fait fureur cet été. Cheveux lâchés, sans bijoux hormis sa bague de fiançailles, elle était sensationnelle !

Une tenue parfaite pour une garden-party et la chaude soirée berlinoise, signée Alexander McQueen encore une fois.

Ce jeudi, Kate et William se rendent à Heidelberg, dans le sud-ouest du pays, ville jumelée avec la ville britannique de Cambridge. Le jeune couple passera la soirée dans un célèbre dancing de la ville, le "Clärchen Ballhaus" en présence de 150 invités, artistes et célébrités locales représentant "la hype et la création artistique berlinoises", selon la presse. De quoi donner encore des idées plus fashion à Kate !

© Reporters