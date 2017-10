Un ventre à peine rebondi et un grand sourire : pas de doute, voici Kate Middleton à nouveau d'attaque pour assumer son agenda professionnel. La jeune maman qui attend son troisième enfant pour mars 2018 souffrait tellement du désormais célèbre hype­­re­­me­­sis gravi­­da­­rum qu'elle ne pouvait plus sortir du Palais de Kensington où elle se reposait et s'y faisait soigner avec plus ou moins de succès.

Hier, pourtant, la princesse semblait en bonne forme aux côtés de William et du prince Harry alors qu'ils allaient embarquer à bord du train Belmond British Pullman à la gare de Paddington, dans le cadre d'une journée de charité organisée par le programme Kids des BAFTA. Ils ont été accueillis sur place par l'ours Paddington qui a même fait faire quelques pas de danse à la princesse Kate. Le couple royal a ensuite rencontré toute l'équipe du film Paddington 2 qui va bientôt sortir.

Sa belle robe rose soulignée d'une ceinture noire signée Orla Kiely a été très commentée sur les réseaux sociaux, gageons qu'elle sera bientôt en rupture de stock... En tout cas, les Anglais qui parient sur tout et aussi sur le sexe du troisième Royal Baby sont déboussolés : la robe bleue que portait la princesse quelques jours avant les avaient menés à penser que le bébé serait un garçon... Il semblerait que Kate Middleton s'amuse à semer des indices contradictoires!

© Reporters © Reporters







Sortie de sa "retraite" pour la santé mentale

Kate Middleton avait en effet fait sa première apparition en bleu depuis l'annonce de sa troisième grossesse (et les désagréments de cette maladie affectant 2 à 3% des femmes enceintes), le 10 octobre dernier. Elle avait décidé de sortir de son repos obligé pour une cause qui lui tient à coeur : la journée mondiale de la santé mentale. Une réception s'était tenue à Buckingham Palace dans ce cadre et elle était présente avec son mari et son beau-frère, Harry tous deux très impliqués également.

© Reporters