Les photos de naissance de ses enfants George et Charlotte, c'est elle. Les photos de la première rentrée de son fils, c'est elle. Et toute la chronique du voyage officiel en en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique avec William, c'est elle aussi : Kate Middleton, ex-étudiante en histoire de l'art est une passionnée de photographie. D'ailleurs, avant de devenir princesse, il lui arrivait régulièrement de faire des photos pour le site internet Party Pieces, l'entreprise de ses parents dédiée aux accessoires de fête.

Parce qu'elle s'y consacre vraiment et avec un beau savoir-faire, la Royal Photographic Society lui a demandé d'en être un des membres d'honneur. L'institution a été fondée en 1853 pour «promouvoir l'Art et la Science de la photographie».

La Royal Photographic Society est «heureuse de reconnaître ses talents et son enthousiasme à travers ce titre de membre d'honneur» a déclaré Michael Pritchard. La princesse Kate a accepté avec plaisir. Elle rejoint ainsi Annie Leibovitz, l’auteur de la série de portraits officiels des 90 ans d’Elizabeth II mais aussi David Bailey ou encore Sir Don McCullin.

A la naissance de Charlotte, pause tendresse entre frère et soeur, photographiée par Kate Middleton.